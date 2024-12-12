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إقتصاد

أسعار النفط تستقر

Lebanon 24
12-12-2024 | 11:42
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استقرت أسعار النفط خلال التداولات، اليوم الخميس، إذ بددت توقعات وفرة المعروض في السوق تأثير التفاؤل الناتج عن تكهنات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

بدورها، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 73.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 70.32 دولار. (سكاي نيوز) 
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