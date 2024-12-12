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إقتصاد

بالرغم من خفض فائدة البنك المركزي الأوروبي.. الأسهم الأوروبية تتراجع

Lebanon 24
12-12-2024 | 14:43
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تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا وترك الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد المتعثر وسط تزايد المخاطر السياسية.
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وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة متقلبة منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة على الرغم من أن أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 بالمئة. (سكاي نيوز) 

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