بالرغم من خفض فائدة البنك المركزي الأوروبي.. الأسهم الأوروبية تتراجع

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وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة متقلبة منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة على الرغم من أن أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة في منطقة اليورو ارتفعت 0.3 بالمئة. (سكاي نيوز)