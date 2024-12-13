Advertisement

إقتصاد

"بوينغ" تعتزم إستثمار مليار دولار وتوفير مئات الوظائف

Lebanon 24
13-12-2024 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1292232-638696898229491783.jpg
Doc-P-1292232-638696898229491783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتزم شركة "بوينغ" توسيع عملياتها في مصنعها الخاص بإنتاج الطراز "787 دريملاينر" في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة الأميركية العملاقة المتخصصة في صناعة الطائرات استثمار مليار دولار وتوفير 500 وظيفة.
Advertisement

وقالت بوينغ إنه سوف يتم تخصيص المليار دولار لتحديث البنية التحتية، وللمناصب الجديدة في مصنعها بمدينة تشارلستون، على مدار السنوات الخمس المقبلة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
14:00 | 2024-12-13
11:27 | 2024-12-13
10:43 | 2024-12-13
09:52 | 2024-12-13
07:45 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24