"بوينغ" تعتزم إستثمار مليار دولار وتوفير مئات الوظائف

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تعتزم شركة "بوينغ" توسيع عملياتها في مصنعها الخاص بإنتاج الطراز "787 دريملاينر" في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة.وأعلنت الشركة الأميركية العملاقة المتخصصة في صناعة الطائرات استثمار مليار دولار وتوفير 500 وظيفة.وقالت بوينغ إنه سوف يتم تخصيص المليار دولار لتحديث البنية التحتية، وللمناصب الجديدة في مصنعها بمدينة تشارلستون، على مدار السنوات الخمس المقبلة. (سكاي نيوز)