لأول مرة منذ 10 أيام... النفط يرتفع إلى أعلى مستوى

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وارتفعت العقود الآجلة، لخام "برنت" لشهر شباط المقبل بنسبة 0.84% إلى 74.03 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر كانون الثاني بنسبة 0.89% أيضا إلى 70.64 دولار للبرميل.ويأتي ارتفاع أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف الأسواق من تراجع معروض الخام العالمي بسبب العقوبات الغربية على روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. (روسيا اليوم)