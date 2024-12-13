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إقتصاد

لأول مرة منذ 10 أيام... النفط يرتفع إلى أعلى مستوى

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:00
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سجلت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، إرتفاعاً وصعد برميل مزيج "برنت" العالمي فوق 74 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 4 كانون الأول الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة، لخام "برنت" لشهر شباط المقبل بنسبة 0.84% إلى 74.03 دولار للبرميل. 
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فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر كانون الثاني بنسبة 0.89% أيضا إلى 70.64 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف الأسواق من تراجع معروض الخام العالمي بسبب العقوبات الغربية على روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. (روسيا اليوم) 
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