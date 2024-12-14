أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

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ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد زيادة كبيرة في آخر جلسات الأسبوع، وسط توقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران سيحدّ من الإمدادات وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت لأعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني، ليصعد خمسة بالمئة على أساس أسبوعي.