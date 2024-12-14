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إقتصاد

"أوبن إيه آي" تتحدى إيلون ماسك

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:18
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تقدمت شركة "أوبن إيه.آي" بطلب  إلى محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا تحثها على رفض طلب الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك بوقف تحويل الشركة المطورة لروبوت الدردشة الشهير "تشات جي.بي.تي" إلى شركة تهدف إلى الربح.
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ونشرت شركة أوبن إيه.آي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها على الإنترنت لتؤكد أنه دعم في البداية تحولها لشركة هادفة للربح قبل أن ينسحب منها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة عليها.

وأطلق ماسك، الذي كان أحد مؤسسي "أوبن إيه.آي"، منذ ذلك الحين شركة ذكاء اصطناعي منافسة تدعى "إكس إيه.آي".

ورفع ماسك دعوى في اب ضد "أوبن إيه.آي" ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين قائلا إنهم انتهكوا أحكام العقد الذي تأسست بموجبه الشركة من خلال تقديم الأرباح على الصالح العام في مسعاها لتطوير الذكاء الاصطناعي. (سكاي نيوز)
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