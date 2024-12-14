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إقتصاد

أوكرانيا تطلب الكهرباء من 5 دول مجاورة

Lebanon 24
14-12-2024 | 13:30
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تقدمت كييف بطلب لاستيراد الكهرباء من 5 دول مجاورة، وذلك بعد تعرض البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لضربة قوية من روسيا عقب استهداف النظام الأوكراني موقعا حيويا في الداخل الروسي.
وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكرإينرغو" في منشور في صفحتها بتطبيق "تلغرام" اليوم: "ستتم الواردات بقدرة إجمالية تبلغ 13.4 ألف ميغاواط في الساعة خلال 24 ساعة من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا ومولدوفا".
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وتعمل السلطات الأوكرانية من خلال ذلك على تهدئة السكان، علما أن الرد الروسي جاء على هجوم أوكراني بصواريخ غربية على مطار عسكري قرب تاغانروغ بمقاطعة روستوف (جنوب روسيا).
ووفقا للسلطات الأوكرانية فإن 481 ألف مشترك حاليا بدون كهرباء في مقاطعة لفيف، كما أن نصف مستهلكي الكهرباء في مقاطعة ترنوبل بدون كهرباء، وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة.
وقبل ذلك اليوم الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربة مكثفة باستخدام صواريخ ومسيرات على مواقع حيوية في أوكرانيا، وذلك ردا على استهداف مطار عسكري قرب تاغانروغ بمقاطعة روستوف (جنوب روسيا) بصواريخ ATACMS.
وشملت الضربة منشآت بالغة الأهمية للبنية التحتية للوقود والطاقة بأوكرانيا، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنشآت ضمنت المرافق الضرورية لتشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وكانت موسكو قد حذرت من أن الهجوم في العمق الروسي بأسلحة غربية بعيدة المدى من قبل نظام كييف لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
المصدر: روسيا اليوم
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