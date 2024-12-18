إستقرار في سعر الدولار

Advertisement

حافظ الدولار على استقراره، وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ووتيرة تيسير السياسة النقدية قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى، مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى الانخفاض.وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الاول 2023، وتراجع في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة عند 0.6312 دولار.ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عامين عند 0.5310 دولار. (سكاي ينوز)