أسعار النفط تستقر

Advertisement

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 73.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.67 بالمئة إلى 70.55 دولارا للبرميل.