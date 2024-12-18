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إقتصاد

في أميركا.. عجز المعاملات الجارية يسجل أعلى مستوى

Lebanon 24
18-12-2024 | 16:00
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سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا غير مسبوق في الربع الثالث من العام، وسط زيادة في الواردات وانخفاض الإيرادات من مصادر الدخل الرئيسية.

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وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الأميركية، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس الفرق بين قيمة التدفقات من السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، ارتفع 35.9 مليار دولار، بما يعادل 13.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 3.7 بالمئة التي بلغها في الربع الثاني من نيسان إلى حزيران. (سكاي نيوز) 
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