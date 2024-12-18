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إقتصاد

أعلى مستوى في 8 أشهر.. هذا ما سجله التضخم السنوي في بريطانيا

Lebanon 24
18-12-2024 | 23:00
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ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا لأعلى مستوى في 8 أشهر، مسجلا 2.6 بالمئة في تشرين الثاني، مقابل 2.3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وارتفاع التضخم الذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار وقود السيارات، زاد الفجوة بالمقارنة مع مستهدف بنك إنجلترا للتضخم البالغ 2 بالمئة، وعزز التوقعات بأن المركزي البريطاني سيبقي على معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في تشرين الثانيالماضي إلى 4.75 بالمئة. (سكاي نيوز) 
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