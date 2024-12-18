أعلى مستوى في 8 أشهر.. هذا ما سجله التضخم السنوي في بريطانيا

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وارتفاع التضخم الذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار وقود السيارات، زاد الفجوة بالمقارنة مع مستهدف بنك إنجلترا للتضخم البالغ 2 بالمئة، وعزز التوقعات بأن المركزي البريطاني سيبقي على معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، بعد أن خفضها ربع نقطة مئوية في تشرين الثانيالماضي إلى 4.75 بالمئة. (سكاي نيوز)