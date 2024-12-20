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إقتصاد

بعد قرار البنك المركزي.. بورصة موسكو تحلّق

Lebanon 24
20-12-2024 | 14:00
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سجل مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعًا بأكثر من 6% بعد قرار البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 21%.

وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 6.3% إلى 2570.78 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 6.44% إلى 783.49 نقطة.
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وفي سوق العملات جرى تداول اليوان الصيني عند 14 روبلا (الروبل =100 كوبيكا)، دون تسجيل أي تغيير يذكر في سعر صرف الروبل. (روسيا اليوم) 
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