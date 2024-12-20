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إقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه… إليكم أحدث الأسعار

Lebanon 24
20-12-2024 | 23:00
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واصل الذهب مكاسبه، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم.

بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأونصة.
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وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.
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