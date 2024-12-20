الذهب يواصل مكاسبه… إليكم أحدث الأسعار

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بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأونصة.وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.