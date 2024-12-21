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إقتصاد

من الاتحاد الأوروبي.. مصر تحصل على تمويل بهذه القيمة

Lebanon 24
21-12-2024 | 23:00
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قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في حزيران الماضي.

وكشفت المفوضية أن" مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي"، مشيرةً إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
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