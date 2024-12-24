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إقتصاد

وول ستريت تقفز قبل عطلة عيد الميلاد

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:00
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال عيد الميلاد حيث يسعى المستثمرين لتحقيق مكاسب متتالية خلال أسبوع العطلات.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7%، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.5%. كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 1%، مدعومًا بارتفاع بنسبة 4% في أسهم تسلا. فيما سجلت أسهم أمازون وإنفيديا مكاسب تجاوزت 1% لكل منهما.
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وبدأ سوق الأسهم الأسبوع القصير بسبب العطلة بأداء إيجابي، مدعومًا بأداء أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7% وأغلق مؤشر ناسداك المركب يوم الاثنين على ارتفاع بنحو 1%. كما أنهى مؤشر داو جونز المؤلف من 30 سهمًا الجلسة بزيادة تقارب 0.2%.  (investing)
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