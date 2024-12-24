وول ستريت تقفز قبل عطلة عيد الميلاد

Advertisement

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال عيد الميلاد حيث يسعى المستثمرين لتحقيق مكاسب متتالية خلال أسبوع العطلات.وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7%، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.5%. كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 1%، مدعومًا بارتفاع بنسبة 4% في أسهم تسلا. فيما سجلت أسهم أمازون وإنفيديا مكاسب تجاوزت 1% لكل منهما.وبدأ سوق الأسهم الأسبوع القصير بسبب العطلة بأداء إيجابي، مدعومًا بأداء أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.7% وأغلق مؤشر ناسداك المركب يوم الاثنين على ارتفاع بنحو 1%. كما أنهى مؤشر داو جونز المؤلف من 30 سهمًا الجلسة بزيادة تقارب 0.2%. (investing)