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إقتصاد

بفضل قطاعي البنوك والرعاية الصحية.. ارتفاع الأسهم الأوروبية

Lebanon 24
28-12-2024 | 04:00
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حقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أول تقدم أسبوعي له في ثلاثة أسابيع في جلسة الجمعة بدعم من أسهم قطاعي البنوك والرعاية الصحية، وذلك في ختام أسبوع قصير بسبب عطلة عيد الميلاد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7% ليسجل أعلى مستوى له خلال أسبوع ويحقق مكاسب بلغت 1% في الأسبوع الذي شهد تداولات ضعيفة.
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واختتمت معظم البورصات في مختلف أنحاء المنطقة الجلسة على ارتفاع، ومنها المؤشر داكس الألماني بما يعادل 0.7% والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1% والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، وفق "رويترز".
وكان المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات هو الأكثر ارتفاعا بما يعادل 1.4%، كما دعم المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية المؤشر القياسي بارتفاعه بنحو 1% على خلفية ارتفاع سهم نوفو نورديسك 2.1%.

وتقدم المؤشر الفرعي لبنوك منطقة اليورو 1.3%، وكانت بنوك فرنسية منها كريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا من بين أكبر الرابحين.

وعلى الرغم من بلوغ المؤشر ستوكس 600 أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام الجاري، فإن مكاسبه الإجمالية لعام 2024 تقف عند 5.2%. وساهم مزيج من التوتر الجيوسياسي والتعافي الصيني البطيء والتوقعات الاقتصادية الضعيفة للمنطقة في الأداء الباهت للمؤشر.

وفي المقابل، قفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة بنحو 25% خلال العام، في حين ارتفعت الأسهم القيادية في الصين 16%.

وبات قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يضم أكبر شركات صناعة المشروبات الروحية في أوروبا، في طريقه إلى أن يصبح القطاع الفرعي الأسوأ أداء لهذا العام، يليه قطاع صناعة السيارات.

وكان قطاعا البنوك وشركات التأمين الأفضل أداء منذ بداية العام.
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