نهاية الـ2024.. هذا ما شهده قطاع التصنيع في النمسا!

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وأظهرت نتائج مسح أجرته شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لبنك "يونيكريدت" النمساوي قد تراجع إلى 43.3 في كانون الأول، من 44.5 في تشرين الثاني.وتشير النتيجة الأقل من 50 إلى الانكماش، مع العلم أن الطلبات الجديدة تراجعت بوتيرة أسرع في كانون الثاني، وذلك بسبب نقص الرغبة في الاستثمار والتأخر في اتخاذ القرار وإفلاس العملاء.مع ذلك، فقد خفض المصنعون مستويات الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، خفض منتجو السلع مستويات المخزون رداً على تراجع الطلب الاستهلاكي وانخفاض احتياجات الإنتاج.