النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية الصيني



Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7% أيضا، إلى 71.48 دولار للبرميل.



وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2%، في حين تراجع الخام الأميركي 0.6%. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في كانون الأول، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7% أيضا، إلى 71.48 دولار للبرميل.وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2%، في حين تراجع الخام الأميركي 0.6%.

وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في كانون الأول، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ورغم أن توقعات الطلب الضعيفة في المدى البعيد تضغط على الأسعار، فإنها قد تجد دعما في الأجل القصير من تراجع مخزونات الخام الأميركية التي من المتوقع انخفاضها بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.



وتلقى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول مع تكثيف المصافي لنشاطها وزيادة الطلب على الوقود بفضل موسم العطلات.