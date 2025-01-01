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إقتصاد

أسعار النفط تنهي 2024 على ارتفاع

Lebanon 24
01-01-2025 | 05:00
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات خفيفة، لتغلق على أداء ثابت في عام 2024، مع استعداد السوق لفائض عالمي في العام المقبل.

صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 1% ليستقر عند 71.72 دولار للبرميل، محققاً مكاسب بلغت 7 سنتات في عام 2024. وتقدم خام "برنت" بنسبة 0.3% ليستقر عند 74.64 دولار، بانخفاض 3.1% خلال السنة.
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وارتفعت أسعار الخام يوم الثلاثاء بعد توسع نشاط المصانع للشهر الثالث في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وفي إشارة أخرى إلى التعافي الاقتصادي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 5% لعام 2024 بأكمله، بما يتوافق مع الأهداف الرسمية. (بلومبيرغ)
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