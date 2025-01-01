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إقتصاد

خطوة من ماسك رفعت سعر عملة 17000%

Lebanon 24
01-01-2025 | 07:44
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 في ظل انهيار السوق، تظهر أحيانًا عملات رقمية تحقق مكاسب ضخمة على الرغم من الظروف السلبية. إحدى هذه العملات سجلت عائدات خيالية بلغت 17,000% لمستثمر واحد بعد أن ارتفعت قيمتها بشكل مذهل خلال ساعة واحدة فقط. والأمر الأكثر إثارة أن الملياردير إيلون ماسك لعب دورًا رئيسيًا في هذه القصة، مما ترك الجميع في حالة من الصدمة.
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وقي التفاصيل، قام ماسك بتغيير اسمه وصورته الشخصية في حسابه على المنصة إلى شعار عملة "كيكيوس ماكسيموس"، مما دفع سعرها للارتفاع بنسبة 500% خلال ساعات قليلة. وبفضل هذا التغيير المفاجئ، تمكن مستثمر من تحويل مبلغ بسيط قدره 4,360 دولارًا إلى 638,000 دولار، بعد أن قفزت قيمة استثماره بنسبة 17,000% خلال وقت قصير جدًا. (investing)
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