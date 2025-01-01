مصر تحصل على تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم إدخالها إلى البنك المركزي الجمعة الماضية.وأوضح أن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوزها.وتابع فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططا لسداد التزاماتها. (روسيا اليوم)