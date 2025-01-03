أسعار جديدة للنفط.. إليكم كم ارتفعت

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رفعت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات أميركية والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام للأسبوع السادس على التوالي.وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنسبة 1.85% أو 1.38 دولار إلى 76.02 دولار للبرميل، بعدما لامس 76.55 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الاول الماضي.فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم شباط بنسبة 2% أو 1.47 دولار عند 73.19 دولار للبرميل.