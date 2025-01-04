مبيعات السيارات الجديدة في أميركا تسجل أفضل سنة لها منذ 2019

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ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% خلال العام الماضي مع تراجع الأسعار فضلا عن انخفاض أسعار الفائدة قليلا، وهو ما جعل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات والشاحنات تباع بأسعار معقولة بشكل أكبر.ويقول محللو الصناعة إن تخفيضات مثل الخصومات أو التمويل منخفض الفائدة ستتحسن خلال عام 2025، حيث سيتم تقديم أفضل الصفقات من وكالات السيارات التي تمثل شركات صناعة السيارات التي واجهت صعوبات في عام 2024.وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات التي بلغ متوسط سعرها 47 ألف دولار، باعت شركات صناعة السيارات أكثر قليلا من 16 مليون سيارة في الولايات المتحدة في العام الماضي، حسبما قال موقع "موتور إنتليغنس" يوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.