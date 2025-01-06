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إقتصاد
قطاع الخدمات في الصين يسجل أسرع نمو في 7 أشهر
Lebanon 24
06-01-2025
|
03:15
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استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أسرع من الشهر السابق مسجلا أعلى المستويات منذ سبعة أشهر، بحسب مسح إس أند بي غلوبال لمديري مشتريات القطاع نشرت نتنائجه الاثنين.
وأشار المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال كانون الاول الماضي إلى 52.2 نقطة مقابل 51.5 نقطة خلال تشرين الثاني.
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وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. ويواصل نشاط قطاع الخدمات نموه على مدى عامين، في حين وصل معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ ايار الماضي.
في الوقت نفسه وصل معدل نمو الأعمال الجديدة للقطاع إلى أعلى مستوياته منذ 5 شهور، على خلفية الجهود الترويجية وتحسن الطلب. كما جاء نمو المبيعات مدعوما بزيادة الطلب المحلي في حين تراجع الطلب على الصادرات لأول مرة منذ آب 2023.
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