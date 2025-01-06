أسعار الذهب مستقرة.. إليكم كم بلغت

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واستقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأونصة (الأوقية)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0034 بتوقيت غرينتش.