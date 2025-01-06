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إقتصاد
أسعار الذهب مستقرة.. إليكم كم بلغت
Lebanon 24
06-01-2025
|
14:00
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حافظت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، على استقرارها خلال تعاملات.
واستقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأونصة (الأوقية)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0034 بتوقيت غرينتش.
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