Advertisement

إقتصاد

اليوان يهبط إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1302076-638717834544541493.png
Doc-P-1302076-638717834544541493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجع اليوان إلى ما دون 7.3 للدولار في السوق المحلية بعد أن دافع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بقوة عن هذا المستوى على مدار معظم شهر كانون الاول.

وهبط اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3289 للدولار، في حين انخفضت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.3558 للدولار.
Advertisement

ولم يتأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يستخدمان عادة مؤشرين لأداء اليوان، بتحرك العملة الصينية هبوطا، إذ ارتفع كلاهما بنحو 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية. (سكاي نيوز) 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-01-06
10:00 | 2025-01-06
09:44 | 2025-01-06
08:39 | 2025-01-06
07:03 | 2025-01-06
06:02 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24