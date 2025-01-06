اليوان يهبط إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا

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وهبط اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3289 للدولار، في حين انخفضت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.3558 للدولار.ولم يتأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يستخدمان عادة مؤشرين لأداء اليوان، بتحرك العملة الصينية هبوطا، إذ ارتفع كلاهما بنحو 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية. (سكاي نيوز)