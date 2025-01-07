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إقتصاد

مع ارتفاع الدولار وتوقعات وفرة المعروض.. تراجع في اسعار النفط

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:45
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واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.37% إلى 76.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.45% ليغلق عند 73.23 دولار.
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هل بلغ الطلب على النفط في الصين ذروته؟

وصعد الخامان القياسيان لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي وبلغا أعلى مستوياتهما منذ تشرين الأول عند التسوية يوم الجمعة، لأسباب منها توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش اقتصاد الصين المتعثر.
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