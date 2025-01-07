الدولار يتراجع وسط تقارير متباينة حول رسوم ترامب الجمركية

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وانخفض الدولار أمس الاثنين مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن مساعدي ترامب يستكشفون خططا من شأنها قصر الرسوم الجمركية على قطاعات تعد حساسة للأمن القومي والاقتصادي الأميركي. تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين للرسوم الجمركية التي تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وسط توقعات بأنها ستكون أقل حدة مما وعد به.وانخفض الدولار أمس الاثنين مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن مساعدي ترامب يستكشفون خططا من شأنها قصر الرسوم الجمركية على قطاعات تعد حساسة للأمن القومي والاقتصادي الأميركي.

ومع ذلك، عوضت العملة بعض الخسائر بعد أن نفى ترامب التقرير في منشور على منصته تروث سوشيال.