حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه كاريه

إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، مدير البنك الدولي في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، حيث تناول البحث مشروع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية.

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(الوكالة الوطنية)