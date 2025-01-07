هل تضطر "تيك توك" لتسريح 7000 موظف؟

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تستعد المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى حجج شركتي "تيك توك" و"بايت دانس" بشأن القانون الذي وقعته إدارة بايدن، والذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق في أميركا ابتداءً من 19 كانون الثاني.وفي هذا السياق، تأمل "تيك توك" أن يتم تعليق الحظر خلال سير الإجراءات القانونية، رغم أن المحكمة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن هذا الطلب.في حال تنفيذ القانون، لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل "تيك توك" من متاجر التطبيقات، كما أن المستخدمين الحاليين لن يتلقوا التحديثات أو الدعم الفني، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل كبيرة في استخدام التطبيق، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".