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إقتصاد

هل تضطر "تيك توك" لتسريح 7000 موظف؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:34
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تستعد المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى حجج شركتي "تيك توك" و"بايت دانس" بشأن القانون الذي وقعته إدارة بايدن، والذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق في أميركا ابتداءً من 19 كانون الثاني.
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وفي هذا السياق، تأمل "تيك توك" أن يتم تعليق الحظر خلال سير الإجراءات القانونية، رغم أن المحكمة لم تتخذ بعد قرارًا بشأن هذا الطلب.

في حال تنفيذ القانون، لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل "تيك توك" من متاجر التطبيقات، كما أن المستخدمين الحاليين لن يتلقوا التحديثات أو الدعم الفني، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل كبيرة في استخدام التطبيق، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".
 
ويثير الحظر تساؤلات حول مستقبل موظفي "تيك توك" البالغ عددهم 7000 موظف في أميركا، حيث انتشرت المخاوف بشأن إمكانية تسريحهم. (العربية)

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