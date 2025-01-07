أسعار النفط تنخفض

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضاً على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.37 بالمئة إلى 76.02 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو 0.45 بالمئة.

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