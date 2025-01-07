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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:21
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واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضاً على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.37 بالمئة إلى 76.02 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو 0.45 بالمئة.
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