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إقتصاد
أسعار الذهب لعام 2025.. إليكم التوقعات المتفاوتة للمؤسسات المالية
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:30
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توقعت المؤسسات المالية الكبرى أن تتراوح أسعار الذهب هذا العام بين 2500 دولار كحد أدنى وأكثر من 2900 دولار للأونصة، مما يعكس تفاوتًا في وجهات النظر بشأن أداء المعدن الأصفر.
بحسب بيانات بلومبرغ:
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-ميتسوبيشي إف جي وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس وسيتي غروب قدموا توقعات متفائلة تتراوح بين 2800 دولار و2939 دولاراً للأونصة.
-ستاندرد تشارترد وبي إن بي باربيا ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وضعوا تقديرات أكثر تحفظًا بين 2750 دولاراً و2780 دولاراً للأونصة.
-أما التوقعات الأقل تفاؤلاً فجاءت من دويتشه بنك وفيتش سوليوشينز، حيث رجحوا أسعارًا عند 2600 دولار و2500 دولار على التوالي. (بلومبيرغ)
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