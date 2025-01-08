أسعار الذهب لعام 2025.. إليكم التوقعات المتفاوتة للمؤسسات المالية

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توقعت المؤسسات المالية الكبرى أن تتراوح أسعار الذهب هذا العام بين 2500 دولار كحد أدنى وأكثر من 2900 دولار للأونصة، مما يعكس تفاوتًا في وجهات النظر بشأن أداء المعدن الأصفر.-ميتسوبيشي إف جي وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس وسيتي غروب قدموا توقعات متفائلة تتراوح بين 2800 دولار و2939 دولاراً للأونصة.-ستاندرد تشارترد وبي إن بي باربيا ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وضعوا تقديرات أكثر تحفظًا بين 2750 دولاراً و2780 دولاراً للأونصة.-أما التوقعات الأقل تفاؤلاً فجاءت من دويتشه بنك وفيتش سوليوشينز، حيث رجحوا أسعارًا عند 2600 دولار و2500 دولار على التوالي. (بلومبيرغ)