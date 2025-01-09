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إقتصاد
الذكاء الاصطناعي يزيح البشر في 41% من الوظائف
Lebanon 24
09-01-2025
|
06:45
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يستعد العالم لفقدان 92 مليون وظيفة بحلول 2030، مع عزم 40% من الشركات تقليص الوظائف في القطاعات التي أثبت الذكاء الاصطناعي فيها كفاءة، بحسب ما كشفه تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
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والمسح يجمع وجهات نظر أكثر من 1000 من كبار أرباب العمل العالميين، يمثلون معًا أكثر من 14 مليون عامل عبر 22 قطاعًا صناعيًا و55 اقتصادًا حول العالم لفحص تأثير هذه الاتجاهات الكبرى على الوظائف والمهارات.
في الوقت عينه، ستخلق التحولات في سوق العملة 170 مليون وظيفة بما يعني دخول صافي 78 مليون وظيفة جديدة. (العربية)
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