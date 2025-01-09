الذكاء الاصطناعي يزيح البشر في 41% من الوظائف

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يستعد العالم لفقدان 92 مليون وظيفة بحلول 2030، مع عزم 40% من الشركات تقليص الوظائف في القطاعات التي أثبت الذكاء الاصطناعي فيها كفاءة، بحسب ما كشفه تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.والمسح يجمع وجهات نظر أكثر من 1000 من كبار أرباب العمل العالميين، يمثلون معًا أكثر من 14 مليون عامل عبر 22 قطاعًا صناعيًا و55 اقتصادًا حول العالم لفحص تأثير هذه الاتجاهات الكبرى على الوظائف والمهارات.