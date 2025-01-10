الهيئات الإقتصادية هنأت الرئيس وأعلنت تبنيها خطاب القسم

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أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بيانا توجهت فيه بالتهنئة للرئيس العماد جوزف عون لإنتخابه رئيسا للجمهورية، كما هنأت في هذه المناسبة اللبنانيين الذين عبروا عن سعادتهم وفرحهم بإتمام العملية الإنتخابية ووصول العماد جوزف عون الى سدة الرئاسة، الأمر الذي يعطيهم أملا كبيرا بطي صفحة الماضي الأليمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد للبنان والشعب اللبناني.وإذ عبرت الهيئات الإقتصادية عن "تأييدها الكامل لخطاب القسم للرئيس عون"، اعتبرت أن الخطاب تاريخي ويشكل خارطة طريق لنهوض لبنان وإستعادة دوره الريادي في المنطقة والعالم"، معلنة تبنيها الكامل ل"الخطاب ووقوفها المطلق الى جانب فخامة الرئيس دعما لمسيرته وللدفع من أجل تحقيق كل ما تضمنه الخطاب الذي يؤسس لبناء لبنان الجديد الذي يطمح إليه كل لبناني".كما عبرت الهيئات الإقتصادية عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة إنطلاقا من الإجماع الوطني الذي ظهر بانتخاب رئيس الجمهورية والذي يؤسس لتعاون إيجابي بين الأفرقاء السياسيين لمواجهة التحديات وإتخاذ الخطوات المناسبة لبناء الدولة، وكذلك بالإهتمام الدولي والعربي وخصوصا الخليجي والسعودي بلبنان، وهو أمر مهم يدل على بدء عودة لبنان الى الساحة الدولية والى الحضن العربي لا سيما إعادة العلاقات الى طبيعتها بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة، وكذلك لتوفير الرعاية لعملية تثبيت أقدام الدولة ونهوضها وتوفير المساعدات لعملية إعادة الإعمار".وأملت الهيئات الإقتصادية "أن تستمر الإندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية من وزراء يتمعون بالكفاءة العلمية والخبرة الطويلة وبنظافة الكف، وأن تكون وبشكل أساسي على تعاون بناء وإيجابي مع فخامة رئيس الجمهورية".ودعت الهيئات الإقتصادية في بيانها "لكي يكون موضوع سعادة اللبنانيين معيارا أساسيا للعهد الجديد في التعاطي والحكم على كل الملفات، فالشعب اللبناني الذي عانى الكثير من المآسي والأخزان والخوف والقلق لسنوات طويلة، هو صاحب الحق الأول في الشعور براحة البال والطمأنية وعيش حياة كريمة تليق به".وختمت الهيئات بيانها ب"التمني لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، التوفيق والنجاح في مهامه وفي تطبيق خطاب القسم الذي يمثل طموحات كل اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)