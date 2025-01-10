Advertisement

إقتصاد

الهيئات الإقتصادية هنأت الرئيس وأعلنت تبنيها خطاب القسم

Lebanon 24
10-01-2025 | 05:51
A-
A+

Doc-P-1304115-638721104393754317.jpg
Doc-P-1304115-638721104393754317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بيانا توجهت فيه بالتهنئة للرئيس العماد جوزف عون لإنتخابه رئيسا للجمهورية، كما هنأت في هذه المناسبة اللبنانيين الذين عبروا عن سعادتهم وفرحهم بإتمام العملية الإنتخابية ووصول العماد جوزف عون الى سدة الرئاسة، الأمر الذي يعطيهم أملا كبيرا بطي صفحة الماضي الأليمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد للبنان والشعب اللبناني.
Advertisement
وإذ عبرت الهيئات الإقتصادية عن "تأييدها الكامل لخطاب القسم للرئيس عون"، اعتبرت أن الخطاب تاريخي ويشكل خارطة طريق لنهوض لبنان وإستعادة دوره الريادي في المنطقة والعالم"، معلنة تبنيها الكامل ل"الخطاب ووقوفها المطلق الى جانب فخامة الرئيس دعما لمسيرته وللدفع من أجل تحقيق كل ما تضمنه الخطاب الذي يؤسس لبناء لبنان الجديد الذي يطمح إليه كل لبناني".
كما عبرت الهيئات الإقتصادية عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة إنطلاقا من الإجماع الوطني الذي ظهر بانتخاب رئيس الجمهورية والذي يؤسس لتعاون إيجابي بين الأفرقاء السياسيين لمواجهة التحديات وإتخاذ الخطوات المناسبة لبناء الدولة، وكذلك بالإهتمام الدولي والعربي وخصوصا الخليجي والسعودي بلبنان، وهو أمر مهم يدل على بدء عودة لبنان الى الساحة الدولية والى الحضن العربي لا سيما إعادة العلاقات الى طبيعتها بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة، وكذلك لتوفير الرعاية لعملية تثبيت أقدام الدولة ونهوضها وتوفير المساعدات لعملية إعادة الإعمار".
وأملت الهيئات الإقتصادية "أن تستمر الإندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية من وزراء يتمعون بالكفاءة العلمية والخبرة الطويلة وبنظافة الكف، وأن تكون وبشكل أساسي على تعاون بناء وإيجابي مع فخامة رئيس الجمهورية".
 ودعت الهيئات الإقتصادية في بيانها "لكي يكون موضوع سعادة اللبنانيين معيارا أساسيا للعهد الجديد في التعاطي والحكم على كل الملفات، فالشعب اللبناني الذي عانى الكثير من المآسي والأخزان والخوف والقلق لسنوات طويلة، هو صاحب الحق الأول في الشعور براحة البال والطمأنية وعيش حياة كريمة تليق به".
وختمت الهيئات بيانها ب"التمني لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، التوفيق والنجاح في مهامه وفي تطبيق خطاب القسم الذي يمثل طموحات كل اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:24 | 2025-01-10
06:35 | 2025-01-10
06:26 | 2025-01-10
06:21 | 2025-01-10
06:09 | 2025-01-10
05:08 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24