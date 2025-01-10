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إقتصاد

بوشكيان شكر ميقاتي: مسار تأسيسي لن يتراجع في عهد عون

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:21
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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشكره باسمه وباسم القطاع الصناعي اللبناني على" الدعم الذي وفّره في مجلس الوزراء، من أجل نهضة القطاع الانتاجي في كلّ نشاطاته لا سيّما الصناعات الغذائية، وذلك عبر إصدار مراسيم عديدة بهذا الخصوص، أتاحت مجالات واسعة أمام الصناعيين للاستثمار والتحديث والمنافسة في الداخل وفي الأسواق العالمية.ومكّنت هذه السياسة من إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني وتأمين العملة النادرة من الخارج لتحصين الاقتصاد".
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واعتبر بوشكيان أن "تأسيس المسار  الداعم للصناعة لن يتراجع بعد اليوم، وفي ظلّ عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي كان حريصاً في قيادة الجيش على إدخال مفهوم الانتاج الوطني الى المؤسسة العسكرية".
كما أشاد بوشكيان "بدور ميقاتي الوطني خلال فترة رئاسته الحكومة، والمحافظة على المؤسسات وانتظام عملها رغم التحديات الصعبة والامكانات الضئيلة. وها هو يسلّم الأمانة الى الرئيس عون الحاصل على ثقة اللبنانيين ومحبتهم". (الوكالة الوطنية)
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