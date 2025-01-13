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إقتصاد

مع تأثر صادرات روسيا بالعقوبات الأميركية.. النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر

Lebanon 24
13-01-2025 | 00:04
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سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الفتح، اليوم الاثنين، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69% إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:39 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 آب.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي 1.83%، إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين غازبروم نفت وسورغوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

وقال هاري تشيلينغويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".
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