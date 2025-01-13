Advertisement

إقتصاد

الذهب يستقر وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب

Lebanon 24
13-01-2025 | 04:19
A-
A+

Doc-P-1305356-638723639191879276.jpg
Doc-P-1305356-638723639191879276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين المبكرة، وسط حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي تعزز الطلب على الملاذ الامن، وتقرير قوي عن التوظيف في الولايات المتحدة دعَم تحفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إزاء خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة هذا العام.
Advertisement

تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2690.49 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 12 تشرين الأول والذي سجله الجمعة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2720.20 دولار.
وساهم تقرير الوظائف القوي في دعم الموقف المتحفظ الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدراليت جاه خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر هذا العام وسط زيادة المخاوف من أن تؤدي تعهدات ترامب بفرض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير إلى إذكاء التضخم.

قال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر عدد منذ مارس.
وسيراقب المستثمرون عن كثب إصدار المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الذهب لا يزال صامدا في مواجهة تقرير وظائف أقوى كثيرا من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم الذهب هو حالة عدم اليقين التي نشهدها قبل التنصيب" للرئيس الأميركي.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.38‭ ‬دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 962.73 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.12 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2025-01-13
02:15 | 2025-01-13
00:04 | 2025-01-13
16:16 | 2025-01-12
16:00 | 2025-01-12
14:12 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24