النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.27% إلى 80.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 78.66 دولار للبرميل. تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق اليوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن موردين جدد في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على النفط الروسي هي الأكثر صرامة حتى الآن.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.27% إلى 80.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 78.66 دولار للبرميل.

جاء ذلك بعد مكاسب بنحو 2% في تعاملات أمس الاثنين بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات على شركتي "غازبروم نفت" و"سورغوتنفتيغاز" بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.