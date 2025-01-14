لهذا السبب منعت ألمانيا بيع "شوكولاتة دبي"!

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قضت المحكمة الإقليمية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، بعدم السماح بعد الآن لسلسلة المتاجر المخفضة "ألدي زود" الألمانية ببيع "شوكولاتة دبي" الخاصة بها. وأصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا مؤقتا يمنع على الشركة بيع المنتج بشكل مؤقت.ووفقًا للحكم، الصادر أمس الاثنين لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ "شوكولاتة دبي" أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.وكانت "ألدي زود" طرحت في فروعها منذ كانون الأول الماضي منتج "شوكولاتة عليان دبي المصنوعة يدويا". ويجري إنتاج هذه الشوكولاتة في تركيا، كما هو مذكور على الجزء الخلفي من العبوة. ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كافٍ.