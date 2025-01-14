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إقتصاد

ارتفاع عائدات السندات بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر

Lebanon 24
14-01-2025 | 02:00
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ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مجددا أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر فيما لا تزال بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت يوم الجمعة وارتفاع أسعار النفط وإصدارات الديون الحكومية تواصل الضغط على أسواق الدخل الثابت العالمية.
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وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.612%، وهو أعلى مستوى منذ تموز.

وفي الوقت نفسه، اتسعت علاوة المخاطر على سندات الحكومة الإيطالية بشكل حاد في حين اقتربت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية من أعلى مستوياتها في أكثر من 12 عاما مع تحول تركيز المستثمرين تدريجيا إلى المخاطر المالية.
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