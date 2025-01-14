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إقتصاد

أسعار الذهب ارتفعت.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:10
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واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الثلاثاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أضعف قليلا من المتوقع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2671.27 دولار للأونصة.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.30 دولار.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 29.83 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.6بالمئة إلى 938.65 دولار، وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.61 دولار. (سكاي نيوز)


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