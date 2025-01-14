أسعار النفط تنخفض وسط أنباء عن اتفاق لوقف النار في غزة

انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى في خمسة أشهر، بعد أنباء عن موافقة "حماس" وإسرائيل مؤقتاً على وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تهدئة الارتفاع الذي غذته المخاوف على الإمدادات الروسية والإيرانية.



وهبط خام "برنت" تسليم شهر آذار بنسبة 1.3% ليستقر عند 79.92 دولار للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 1.7%، مستقراً عند 77.50 دولار للبرميل. (بلومبيرغ)

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