"سيتي غروب" تعود إلى تحقيق الأرباح في الربع الأخير

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أعلنت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية، الأربعاء، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 2.9 مليار دولار مقابل خسائر صافية بقيمة 1.8مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع الإيرادات وتراجع النفقات وانخفاض تكاليف الائتمان.وبلغت أرباح السهم الواحد خلال الربع الأخير 1.34 دولار مقابل خسائر صافية بقيمة 1.16 دولار للسهم.وأشارت المجموعة إلى تحقيق أرباح بمعدل 0.84 دولار للسهم في حال استبعاد البنود الخاصة، في حين كان المحللون يتوقعون أن تكون 1.24 دولارا للسهم.وبلغت إيرادات سيتي غروب خلال الربع الأخير من العام الماضي 19.6 مليار دولار مقابل 17.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيرادات المجموعة ربع السنوية بعد استبعاد تأثيرات صفقات التخارج 19.58 مليار دولار بزيادة نسبتها 12 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون 19.51 مليار دولار. (سكاي نيوز)