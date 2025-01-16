21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع مبيعات سيارات رينو الفرنسية
Lebanon 24
16-01-2025
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، الخميس، نمو مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2.26 مليون سيارة بفضل طرح 10 طرز جديدة منها "رينو 5 E-Tech" الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان إن مبيعات العلامة التجارية رينو زادت بنسبة 1.8 بالمئة خلال العام الماضي إلى 1.58 مليون سيارة، رغم وقف إنتاج بعض الطرز الأقدم.
Advertisement
وزادت مبيعات رينو في السوق الأوروبية بنسبة 3.5 بالمئة وفي البرازيل بنسبة 10.3 بالمئة وفي كوريا الجنوبية بنسبة 81 بالمئة سنويا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى نمو مبيعات الشركة من سيارات ألباين الرياضية الفارهة بنسبة 5.9 بالمئة إلى 4585 سيارة، في حين زادت مبيعات سيارات داتشيا بنسبة 2.7 بالمئة إلى 676340 سيارة.
وزادت مبيعات رينو من السيارات الهجين خلال العام الماضي بسنبة 45 بالمئة سنويا.
وفي نهاية كانون الاول الماضي غطت طلبات الحجز المسبق لسيارات رينو في أوروبا مبيعاتها المقدرة لحوالي شهرين. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
Lebanon 24
اسمان مطروحان لوزارة المالية.. من هما؟
13:08 | 2025-01-15
15/01/2025 01:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
Lebanon 24
حالته الماديّة صعبة... تدهور صحّة فنان معروف وانتشار فيديو له
10:01 | 2025-01-15
15/01/2025 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
08:00 | 2025-01-15
15/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جريمة قتل جورج روكز في ضبية... ماذا أعلنت قوى الأمن؟
Lebanon 24
تفاصيل جريمة قتل جورج روكز في ضبية... ماذا أعلنت قوى الأمن؟
07:10 | 2025-01-15
15/01/2025 07:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:49 | 2025-01-16
الفقر يُطارد ربع شباب ألمانيا
04:32 | 2025-01-16
أسهم أوروبا ترتفع
01:55 | 2025-01-16
مجددا.. سعر البيتكوين يرتفع وهذا ما سجّله
01:39 | 2025-01-16
البورصة السعودية تتجه لإنهاء الأسبوع عند أعلى مستوياتها في 3 أشهر
23:33 | 2025-01-15
ترامب وعملية إنقاذ "تيك توك".. هذا ما يخطط له
23:00 | 2025-01-15
"الأضعف أداءً".. ميتا تستغني عن 3600 موظف
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
16/01/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
16/01/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
16/01/2025 13:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24