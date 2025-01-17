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إقتصاد

هبوط جماعي.. أسعار الذهب والمعادن النفسية تنخفض

Lebanon 24
17-01-2025 | 00:30
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استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولار للأونصة، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجله الخميس. وزاد الذهب نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأونصة.
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وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 937.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 في المئة إلى 931.85 دولار. ويتجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية. (سكاي نيوز)
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