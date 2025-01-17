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إقتصاد

إرتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
17-01-2025 | 10:11
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انخفضت أسعار النفط لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي مع تزايد توقعات تعطل إمدادات النفط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 33 سنتا، أو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 80.96 دولارا للبرميل، وارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 78.46 دولار للبرميل، وزادت 2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. (سكاي نيوز)
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