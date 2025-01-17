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إقتصاد

مصرف "سبيربنك" الروسي يحقق 15 مليار دولار صافي ربح في 2024

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:00
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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه حقق صافي ربح في عام 2024 بلغ 1.562 تريليون روبل (15 مليار دولار)، ما يزيد بنسبة 4.6% عن العام الماضي.
وقال البنك في بيان: "على مدى 12 شهرا من عام 2024، حقق "سبيربنك" صافي ربح قدره 1562.4 مليار روبل، وهو ما يزيد بنسبة 4.6% عن العام السابق، وسجل عائدا على حقوق الملكية بنسبة 23.4%".
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(روسيا اليوم)
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