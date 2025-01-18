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إقتصاد

نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:40
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أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها "دولة شريكة".

وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في بريكس، بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزباكستان.
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وقالت الحكومة البرازيلية في بيان الجمعة، "تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول بريكس، وهي صاحبة سادس أكبر تعداد سكاني في العالمي، والأكبر في أفريقيا، كما أنها أحد الاقتصادات الكبرى في القارة".  

وأضاف البيان: "تلعب نيجيريا دورا فعالا في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وفي إصلاح الحوكمة العالمية، وهي قضايا ذات أولوية قصوى خلال الرئاسة الحالية للبرازيل".
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