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إقتصاد

مع تزايد القلق بشأن المعروض العالمي.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
19-01-2025 | 23:35
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تعافت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 81.13 دولار للبرميل، بعدما أغلقت منخفضة بنسبة 0.62% في الجلسة السابقة.
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كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، والتي ينتهي أجلها غدًا الثلاثاء، بمقدار 59 سنتًا أو 0.8%، بعد أن انخفضت بنسبة 1.02% عند التسوية يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأكثر نشاطًا لشهر نيسان بمقدار 36 سنتًا لتصل إلى 77.75 دولارًا للبرميل، وفق وكالة "رويترز".
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