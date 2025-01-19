مع تزايد القلق بشأن المعروض العالمي.. ارتفاع في أسعار النفط

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تعافت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الحرب في أوكرانيا.وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا أو 0.4% لتصل إلى 81.13 دولار للبرميل، بعدما أغلقت منخفضة بنسبة 0.62% في الجلسة السابقة.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، والتي ينتهي أجلها غدًا الثلاثاء، بمقدار 59 سنتًا أو 0.8%، بعد أن انخفضت بنسبة 1.02% عند التسوية يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأكثر نشاطًا لشهر نيسان بمقدار 36 سنتًا لتصل إلى 77.75 دولارًا للبرميل، وفق وكالة "رويترز".