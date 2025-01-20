قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.. الدولار يتراجع

Advertisement

تراجع الدولار في بداية تعاملات أسبوع حافل، اليوم الاثنين، قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يترقب المستثمرون خطاب التنصيب في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول سياساته المقبلة.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 109.16، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في 26 شهرًا عند 110.17 الذي سجله الأسبوع الماضي. وحقق المؤشر مكاسب بنسبة 4% منذ انتخاب ترامب.وارتفع الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية، مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى له في شهر الذي بلغه الأسبوع الماضي، حيث سجل في أحدث تعاملاته 156.18 مقابل الدولار، غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهر عند 154.98 الذي بلغه يوم الجمعة وفق وكالة "رويترز".